Van der Water maakt eindelijk de eerste voor Heracles

ALMELO - Het duurde twee wedstrijden en ruim een uur, maar na 247 minuten had Heracles zaterdagmiddag eindelijk het eerste doelpunt te pakken. Silvester van der Water scoorde op fijne wijze tegen Go Ahead Eagles. Het werd uiteindelijk 2-0.

De blonde buitenspeler van Heracles ontfutselde de bal na ruim een uur spelen van de tegenstander, kapte er nog eentje uit en schoot heerlijk raak. Het was het allereerste doelpunt na drie duels van de Almelose ploeg. Dat is een bijzonderheid in de voorbereiding, waar profs doorgaans tegen amateurs spelen en regelmatig de tien halen.

Door de coronacrisis is alles anders en spelen de profclubs tegen elkaar in de veilige omgeving van de stadions. Heracles verloor de afgelopen twee oefenwedstrijden van FC Groningen en PEC Zwolle. Dat zegt niet veel of zelfs niets, de voorbereiding duurt nog lang, maar toch was de zege op Go Ahead Eagles ook wel weer welkom. Voor het gemoed en voor de fans op de coronaproof tribunes.

Volledig scherm Sinan Bakis wist het doel nog niet te vinden bij zijn debuut voor Heracles. © BSR Agency

De nieuwe spits

Sinan Bakis maakte zaterdag tegen Go Ahead Eagles zijn debuut voor Heracles, maar de nieuwe spits kon de 1100 toeschouwers op Erve Asito nog niet op een goal trakteren. De ploeg uit Deventer is al wat verder in de voorbereiding, omdat over twee weken de eerste divisie begint. De Duitse spits zorgde voor rust wel voor een klein momentje van opwinding, maar kreeg de bal niet goed mee en zag zijn eerste mogelijkheid stranden.

De grootste kans voor rust was voor buitenspeler Delano Burgzorg, maar zijn schot was net niet hard genoeg en de bal rolde langzaam richting de doellijn. De toegesnelde Silvester van der Water was een fractie te laat om het laatste zetje te geven. Jeugdspeler Rohat Agca raakte voor de pauze met een hard schot nog de paal. Verder creëerde de ploeg van Frank Wormuth net als de vorige duels weinig.

Geen Blaswich

Buitenspeler Mo Amissi nam na rust de plek van Bakis in. De tweede spits in de Almelose selectie is Adrian Szöke, maar hij is geblesseerd. Ook doelman Janis Blaswich en aanvaller Jeremy Cijntje ontbraken in de selectie vanwege blessures.

Niet lang na het rake schot van de goed spelende Van der Water, maakte middenvelder Lucas Schoofs er 2-0 van. Hij kreeg de bal uit een corner voor zijn voeten en schoot raak.

Volledig scherm Lucas Schoofs (tweede van links) maakte de 2-0. © BSR Agency

Heracles - Go Ahead Eagles 2-0 (0-0)

Score: 67. Van der Water 1-0, 76. Schoofs 2-0

Opstelling Heracles, eerste helft: Bucker, Fadiga, Pröpper, Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Agca, Vloet; Van der Water, Bakis, Burgzorg.

Tweede helft: Bucker, Breukers, Rente, Knoester, Quagliata; Schoofs, Bulut, Bijleveld; Van der Water, Amissi, De la Torre.

Scheidsrechter: Oostrom

Toeschouwers: 1100