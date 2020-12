Van der Water moet ook Feyenoord laten schieten

Zijn vervanger is Kasper Lunding, de Deense aanvaller die deze zomer overkwam van het Noorse Odds BK.Linksback Jeff Hardeveld is langdurig uit de roulatie na een operatie aan de buikwand. Rechtsback Noah Fadiga is nog altijd afwezig vanwege een enkelblessure. Jeremy Cijntje is een twijfelgeval, hij heeft een spierblessure.

Blaswich is terug

Goed nieuws is er ook: doelman Janis Blaswich keert terug na een lange spierblessure. Hij raakte eind september geblesseerd, maar is in De Kuip weer inzetbaar. Aanvaller Adrian Szöke was twee duels geschorst en is tegen Feyenoord weer inzetbaar. Wormuth laat nog in het midden of hij voor de Hongaarse international of voor Sinan Bakis kiest.