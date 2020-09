Van der Water wil niet meespelen tegen Willem II

Slechte generale voor Heracles tegen Braun­schweig

5 september LOTTE - De allerlaatste wedstrijd van de voorbereiding is gespeeld. Heracles verloor zaterdagmiddag van Eintracht Braunschweig (2-0), dat uitkomt in de 2e Bundesliga. Het duel werd achter gesloten deuren in het Duitse Lotte gespeeld.