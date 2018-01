Van Heracles mag je geen wonderen verwachten

ALMELO - Heracles staat er nog altijd redelijk goed voor. Toch is het zaak om zo snel mogelijk de 34 punten aan te tikken en zeker te zijn van nog een jaar in de eredivisie

Na negentien duels is Heracles terug te vinden op plek twaalf in de eredivisie. De ploeg van trainer John Stegeman heeft 22 punten, een punt meer dan Groningen, de volgende tegenstander. Dat neemt niet weg dat Heracles sinds 1 december slechts vier punten heeft verzameld. Alleen Sparta deed het met nul punten slechter. De Rotterdamse ploeg is ook de enige die in die periode meer goals incasseerde: 19 tegenover 16. Dat geeft te denken.

Veilig spelen

Zo snel mogelijk veilig spelen en dan pas verder kijken naar boven, is in Almelo op dit moment de meest realistische missie van dit seizoen. De laatste drie seizoenen bleken 34 punten genoeg voor lijfsbehoud. Ja tuurlijk, afgelopen zondag speelde de ploeg een prima tweede helft en maakte het PSV moeilijk, maar het leverde geen punten op. Een thuiswedstrijd tegen de koploper kan ook veel maskeren. Pas zaterdag uit tegen FC Groningen zal Stegeman een beter beeld krijgen van hoe zijn ploeg er na de winterbreak voor staat. Dat is niet heel slecht, maar zeker niet goed genoeg om stabiel mee te draaien in de middenmoot.

Feit is dat de trainer zijn aanvoerder Joey Pelupessy net voor het begin van de tweede seizoenshelft kwijtraakte aan Sheffield Wednesday. Hij was de zesde basisspeler van het seizoen die vertrok. Brandley Kuwas is al veel te lang een schim van de speler die in het begin van het seizoen de pannen van het dak speelde. Hij ontbrak tegen PSV ook nog eens met een knie-kwetsuur. Tel daar de andere blessures bij op en de spoeling wordt in alle linies dun. Van de trainer en zijn ploeg kan en mag je dan ook geen wonderen verwachten.

Het stuk gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Brandley Kuwas is al veel te lang een schim van de speler die in het begin van het seizoen de pannen van het dak speelde. © ANP Pro Shots

Beleid

De Almeloërs worden vaak bejubeld door de buitenwacht vanwege hun consistente beleid. Ze kopen nooit dure spelers, maar trekken jonge talenten aan, die kunnen groeien in de schaduw van de basisspelers. Zo is Sebastian Jakubiak afgelopen zomer alvast gehaald om Pelupessy op den duur te vervangen. De verwachting was alleen dat de aanvoerder pas in de zomer zou vertrekken en niet tussentijds in de winterstop. Het is een mooi uitgangspunt, maar het maakt Heracles soms ook kwetsbaar.

De vraag is hoeveel spelers je kunt laten gaan, zonder dat je sportief te veel inlevert. Wanneer wordt het een risico? Heracles wil voor het einde van de transferdeadline op 31 januari nog wel een nieuwe middenvelder aantrekken. Anass Ahannach van Almere City is een interessante optie voor de Almelose club. Een talentvolle speler, maar niet iemand die de lege plek op kan vullen die de ervaren, verbindende speler Pelupessy achterlaat.

Mooi programma

Heracles speelt na FC Groningen, thuis tegen ADO Den Haag, dan uit tegen degradatiekandidaat NAC en vervolgens in eigen huis tegen Willem II. Op papier een mooi programma om een forse stap te zetten richting de veilige zone. Nog twaalf punten te gaan.