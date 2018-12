Van Hintum en Osman terug in basiself Heracles Almelo

Na drie competitienederlagen op rij snakken de Almeloërs naar een overwinning. De ploeg van Wormuth speelt in eigen huis tegen VVV-Venlo weer met vier verdedigers. „We moeten terug naar de basis”, aldus de Duitse oefenmeester eerder deze week. Voor hem is dat het 4-3-2-1-systeem. „Het belangrijkste is dat we weer als een persoon denken. Als we verdedigen en als we aanvallen.”