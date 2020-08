Verdedigend is het wel duidelijk bij Heracles, de rest nog niet

De contouren van het basisteam van Heracles tekenen zich langzaam maar zeker af. Verdedigend is het wel duidelijk, met de vaste vier van vorig jaar. Woensdagmiddag tegen FC Emmen ontbrak de eerste doelman Janis Blaswich opnieuw, hij heeft last van een kuitblessure. Michael Brouwer nam zijn plek in.

Wat gaat er op het middenveld en in de aanval gebeuren? Wordt het Teun Bijleveld of Lucas Schoofs op het middenveld? Zij speelden allebei in de Oude Meerwijk in Emmen. Orestis Kiomourtzoglou is een zekerheid, Rai Vloet hoopt die basisplek af te dwingen. Tim Gilissen, de technisch directeur, liet weten nog aanvulling te zoeken voor op het middenveld.

De aanval

Aanvaller Luca de la Torre kan zomaar de verrassing worden in de aanval. Maar moet de strijd aan met Silvester van der Water en Delano Burgzorg. De Amerikaan kan op meerdere plekken uit de voeten. Hij begon de tweede helft op de plek van Burgzorg. Die verhuisde na de pauze naar de spits, omdat Sinan Bakis rust kreeg. In de 68e minuut ging Van der Water eruit en verhuisde De La Torre naar rechts.

Burgzorg maakte in Drenthe het tweede doelpunt voor de ploeg uit Almelo. Een pass van Bijleveld werd in de 31e minuut door de aanvaller afgemaakt. Een minuut daarvoor had verdediger Mats Knoester de eerste binnen gekopt uit een corner van Van der Water. FC Emmen had net daarvoor twee kansen gehad. De tweede helft kende weinig hoogtepunten.

FC Emmen - Heracles 0-2 (0-2)

Score: 30. Knoester 1-0, 31. Burgzorg 2-0

Opstelling Heracles, eerste helft: Brouwer, Breukers (68. Fadiga), Pröpper (68. Knoester), Knoester (46. Rente), Hardeveld (68. Quagliata); Kiomourtzoglou (68. Agca), Bijleveld (46. Schoofs), Vloet (68 Bijleveld); Van der Water (Amissi), Szöke (46. De La Torre), Burgzorg.

Aantal toeschouwers: 476

Scheidsrechter: Gözübüyük