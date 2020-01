Verdediger Mats Knoester voelt zich thuis bij Heracles: ‘Is er een andere ploeg met een boekenclub?’

Het is de dag na de roemloze uitschakeling in de beker tegen Vitesse, als Heracles-verdediger Mats Knoester (21) aanschuift in het zithoekje in de wasruimte van zijn club. Niet met een speciale reden, gewoon omdat het een leuke plek is in het stadion. „Het is balen dat we eruit liggen”, zegt hij. „We stonden niet als team, terwijl dat onze kracht is. Maar we hebben weinig tijd om er bij stil te staan, omdat we ons op moeten maken voor de wedstrijd tegen Feyenoord.” Zijn oude club en eerste liefde.



Het plafond in het washok hangt vol voetbalshirts, aan de muren zijn foto’s van oud-spelers gespijkerd. De vakken met trainingskleding zijn fris gevuld, alleen nummer 3 is tijdelijk niet in gebruik. Het rugnummer van Lennart Czyborra, de speler die sinds deze week niet meer voor Heracles speelt. Het talent is voor veel geld verkocht, precies zoals de Almelose club voor ogen had en dat ook heeft met Mats Knoester, een andere groeibriljant in de selectie.