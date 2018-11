Vermoeide Mo Osman baalt: ‘Maar nederlaag heeft niets met systeem te maken’

Na afloop ging het vooral over het systeem waarin Heracles begon. Frank Wormuth koos voor drie centrale verdedigers en twee backs. Een 3-5-2-formatie, of een 5-3-2-formatie, zoals u wilt. Volgens Osman had de nederlaag niets met dat systeem te maken. „We beginnen veel te slap en verliezen alle duels. We hebben het voor rust weggegeven en dat heeft niets met het systeem te maken. We hebben veel getraind in dit systeem en toen liep het goed. De trainer doet dit niet voor niets.”, aldus Osman.