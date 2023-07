Verrassend nieuws Heracles: Lucas Schoofs vertrekt naar Lommel SK

Lucas Schoofs was een meer dan gewaardeerde speler bij Heracles. In vier jaar tijd kwam de sympathieke Belg tot 104 officiële wedstrijden, waarin hij twaalfmaal keer scoorde en negen keer een assist gaf. Die productie krikt hij met name het afgelopen seizoen op.

De middenvelder had een belanrijke rol in het behalen van het kampioenschap, met zijn tien goals en vijf assists. Hij schoot bovendien de beslissende 2-0 binnen in de kampioenswedstrijd tegen Jong Ajax.

Waardevol voor de club

Schoofs stond voor één seizoen onder contact bij Heracles, waar technisch directeur Nico-Jan Hoogma zijn waarde onderstreept. „Lucas heeft in vier jaar tijd meer dan honderd wedstrijden gespeeld voor Heracles. Dat zegt genoeg over hoe waardevol hij voor de club is geweest. Met name afgelopen seizoen heeft hij een enorm aandeel gehad in de promotie en het kampioenschap. Daar zijn we hem dankbaar voor”, aldus Hoogma.

„Lucas kreeg de mogelijkheid terug te keren naar België, naar de club waar hij is begonnen. Dat wilde hij graag en dat gunnen we hem ook.”

De speler zelf is op zijn beurt de club dankbaar voor zijn tijd in Almelo, maar hij vindt het tijd om ‘de deur achter me dicht te trekken en een nieuwe uitdaging aan te gaan’. „Vier jaar geleden kwam ik aan in deze gezellige familieclub en vond er direct m’n draai. Meer dan 100 wedstrijden heb ik het shirt van Heracles met trots gedragen, zowel voor lege tribunes door corona als voor een vol Erve Asito. Ik wil jullie bedanken voor alle steun en waardering die ik gekregen heb, in goede en slechte tijden. We hebben samen heel wat beleefd, maar het afgelopen seizoen zal ik nooit meer vergeten.”