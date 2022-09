Vier duels schorsing voor Heraclied Ouahim na rode kaart tegen Helmond Sport

Heracles met tien man naar drie punten tegen Helmond Sport

Met vrijwel tien man, na een vroege rode kaart voor Anas Ouahim, wist Heracles vrijdagavond laagvlieger Helmond Sport in eigen huis te verslaan met 2-0. Dé verrassing van de avond was echter de terugkeer van Marco Rente in het hart van de verdediging.

23 september