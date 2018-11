Vier zware minutenmaken het verschil bij Heracles

Het was voor de neutrale toeschouwer een duel tussen de nummers 3 en 4 in de eredivisie, maar voor de spelers uit Almelo was het ‘gewoon’ Heracles tegen Feyenoord. “Als we gewonnen hadden, was het een stunt geweest”, zegt aanvoerder Tim Breukers. “Het klinkt mooi, de nummers 3 tegen 4, maar wij blijven de kleine ploeg die het Feyenoord altijd moeilijk probeert te maken. Vaak lukt dat, vandaag ook. We waren de eerste helft beter, we stonden goed en speelden goed.” Tot de 59ste minuut aanbrak.