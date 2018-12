Vijf spelers op scherp bij Heracles

REACTIE Van Hintum: ‘Normaal vliegen die ballen er thuis wel in’

15 december ALMELO - Bart van Hintum wist dat Heracles Almelo het zaterdag helemaal niet zo slecht deed tegen PSV. De verdediger miste met zijn ploeg simpelweg te veel kansen om het de lijstaanvoerder van de eredivisie moeilijk te maken (eindstand 0-4). ‘’Normaal vliegen die ballen er thuis wel in, maar nu niet. PSV had daarentegen maar een paar kansen nodig. Dan zie je dat zij toch over een bepaalde kwaliteit beschikken.’’