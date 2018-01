Vincent Vermeij: 'Bij Het Gooi denken ze aan kakkers en hockey, niet mijn sport'

Je ziet er meer uit en klinkt meer als een hockeyer dan als een voetballer. Of is dat een stereotiep?

"Het is niet de eerste keer dat ik het hoor. Kom je uit Het Gooi, dan denken ze aan kakkers en hockey. Maar ik heb nooit hockey gespeeld, het is niet mijn sport. Mijn neven Morris en Derck de Vilder hockeyen op hoog niveau, door hen volg ik het. Ik ben geboren in het ziekenhuis van Blaricum, de inwoners van die plaats staan bekend als de rijkste van Nederland. Als mensen mijn paspoort zien, zeggen ze: Die lul uit Blaricum. Maar ik kom uit Huizen en echt: er wonen heel veel niet-kakkers in Het Gooi."

Geen villa en drie Ferrari's voor de deur?

"Ha ha, nee. Mijn vader is makelaar, mijn moeder werkte in de zorg, maar is daarna huisvrouw geworden en heeft voor mijn broer, mij en mijn zusje gezorgd. Mijn ambitie is om het net als mijn ouders te doen. Als mijn vriendin later buitenshuis iets wil ondernemen, zou ik dat hartstikke leuk vinden, maar mijn ideaalplaatje is dat ze zoveel mogelijk thuis is. Kinderen zijn het belangrijkste."

Dat is nogal conservatief, niet?

"Ik sta daar ouderwets in. Dat komt ook door mijn opa en oma, zij deden het ook zo en waren zo'n mooi stel. Mijn opa speechte op de dag dat ze 60 jaar getrouwd waren, zei dat hij nog elke dag gek op mijn oma was. De kleinkinderen luisterden met tranen in hun ogen. Ze zijn een voorbeeld, net als mijn ouders, zo wil ik het ook. In hun tijd was het nog normaler dat een vrouw thuisbleef, ik vind het ook vrij normaal of in elk geval ideaal."

Je bent op en top familieman, was dat ook de reden dat je het vorig jaar in het begin lastig had in Almelo?

"Dat denk ik wel. Ik had al in Doetinchem gewoond, het eerste half jaar daar vond ik ook lastig. Tot ik mijn vriendin ontmoette en er een geweldige schoonfamilie bij kreeg. Ik ben daar super veel geweest. We verhuisden daarna samen naar Hengelo, waren op elkaar aangewezen. Ik had weer tijd nodig om me aan te passen. Ergens is het menselijk, maar ik vond het vooral heel irritant. Ik wilde lekker voetballen en niet denken dat ik bij mijn familie vandaan was."

Volledig scherm Vincent Vermeij. © pro shots

Pas je eigenlijk wel in de voetbalwereld, als persoonlijkheid?

"Ik weet het niet, ik denk niet: de voetbalwereld is superleuk. Het is een prachtig spelletje, maar niet iedereen is altijd even direct, er wordt nogal eens wat achter je rug gezegd. Ik hou juist van direct."

Wout Weghorst, jouw voorganger bij Heracles, zei dat ook wel eens. Je bent op voetbalgebied vaak met hem vergeleken. Terecht?

"Ik snap het wel, we lijken op elkaar. We zijn hardwerkende jongens, gaan ervoor, maar het ziet er niet altijd even soepel uit."

Hij is fanatieker.

"Vroeger kon ik erg boos worden als mensen zich niet 100 procent gaven. Ik was een leiderstype. Ik was in de jeugd bij Zuidvogels altijd de beste, mocht op mijn veertiende soms al met de senioren meedoen. Toen ik prof werd, bleek dat iedereen zichzelf geweldig vond. Dan krijg je opeens het gevoel dat je helemaal niet zo bijzonder bent, het heeft me meer ingetogen gemaakt."

Zit die agressie nog wel ergens?

"Ja, en ik wil dat het er meer uitkomt. Ik zie mezelf liever agressiever in het veld. Bij De Graafschap zat ik in een flow, ik werd er extraverter door. Ik moet meer maling hebben aan dingen. Het is niet zo dat ik wil dat de trainer steeds complimenten uit gaat delen, ik moet het uit mezelf halen. Het heeft ongetwijfeld met druk te maken, voetbal is nu mijn werk. Ik heb het grootste deel van mijn jeugd bij de amateurs gespeeld, het was ongedwongen, ik speelde voor mijn plezier. Nu heeft elke wedstrijd effect op mijn leven."

Had een profopleiding je verder gebracht, denk je?

"Zou kunnen, klinkt ook logisch, maar ik heb het niet gemist. Ik heb twee jaar bij Almere City gespeeld, maar kwam op de bank te zitten voor jongens die nooit het profvoetbal hebben gehaald. Misschien zegt het wat over mijn doorzettingsvermogen dat ik het toch heb gehaald. Ik heb in mijn jeugd veel tijd gehad om leuke dingen te doen met mijn vrienden, daar genoot ik van. Ik hoefde mijn eigen leven niet los te laten voor voetbal. In mijn laatste jaar vwo kwam ik bij Ajax, dat was zo'n verschil."

Je bent inmiddels ook de eerste spits van Heracles geworden, ten koste van Paul Gladon.

"Dat weet je nooit."