Vincent Vermeij had bij Heracles Almelo meer uit het seizoen willen halen

,,Ik had meer uit het seizoen willen halen’’, zegt hij net na de 5-2 zege op Sparta. ,,Voor mij had het ook nog wel even door mogen gaan. Voor het team is het denk ik goed geweest. We hebben mooie momenten beleefd dit seizoen. Na de winterstop wonnen we een paar keer achter elkaar, met de overwinning in de derby tegen Twente als hoogtepunt. De eerste wedstrijd wonnen we van Ajax, dat lijkt al heel lang geleden. Maar we hebben ook dipjes gehad.’’