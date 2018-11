Visitekaartjes van de regio Heracles en Bjorn Kuipers dreigen besmeurd te raken

Nou zijn social media doorgaans niet de meeste betrouwbare thermometers in de voetballerij, maar nadat het 'nee' van Heracles door collegaclubs was gelekt naar de media, kon ik het niet laten het internet af te struinen. De meeste milde reactie uit het land die ik tegenkwam, was 'dat men hoopte dat Heracles zo snel mogelijk zou degraderen'. Wat de zwartepietendiscussie is voor de grachtengordel, is het kunstgrasverhaal in de voetballerij. Het zorgt op z'n zachtst gezegd voor venijn. Even ongenuanceerd de kunstgrasdiscussie samengevat: in het Polman Stadion huist sinds donderdag die ene dwarsligger, die in zijn eentje alles tegenhoudt, omdat de solidariteit ophoudt bij de voordeur. Zie maar eens van dat beeld af te komen. Dat red je niet met een ronkend persbericht. Tom Egbers zal aan de bak moeten om het idyllische beeld van de knuffelclub vol traditie in stand te houden.