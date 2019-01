‘Voetballer zijn is een beroep, met verantwoordelijkheden’

Moeten Heracles 2 en Jong FC Twente straks bewust verliezen?

10:58 ALMELO/ENSCHEDE - Schieten de spelers van Heracles 2 en Jong FC Twente de ballen straks in het eigen doel, omdat ze geen kampioen willen worden? Die absurde situatie is opeens een reële optie geworden nu de nummer één van de beloftencompetitie misschien verplicht moet promoveren naar de derde divisie. En dat willen ze In Almelo en Enschede absoluut niet.