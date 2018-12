Voor even staan de vrijwilligers van Heracles zelf in de spotlight

Hoe kan het, met 20-0 verliezen van Jong Heracles Almelo? ‘Autopech, jonkies en geen war­ming-up’

11 december Het was een bizarre uitslag, maandagavond. De beloften van Achilles’29 verloren met 20-0 van Jong Heracles Almelo. Hoe deze monsterscore mogelijk was? ,,We hebben gewoon veel pech gehad’’, vertelt Frans Derks, technisch manager van de club uit Groesbeek.