Vuurwerk en vernielingen: 15.000 euro boete voor Heracles en 60 stadionverboden voor supporters

Provocaties supportersdoek

Drie weken later, op vrijdag 14 oktober, ging het weer mis. Niet in Almelo, maar in het stadion van PEC Zwolle, waar in de tweede helft stoeltjes in het uitvak werden vernield en op het veld werden gegooid. Dat gebeurde rond de 74ste minuut, toen de fanatieke aanhang van PEC Zwolle een doek van Heracles-supporters toonde dat eerder was ontvreemd uit een gesloten supportershome van het Almelose stadion. De provocaties van PEC-supporters leidde ertoe dat stoeltjes vernield werden. De voetbalbond heeft Heracles hiervoor een schikkingsvoorstel gedaan van een geldboete ter hoogte van 10.000 euro. Dit is de door club afgewezen, Heracles gaat in beroep tegen de sanctie.