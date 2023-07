VVV-Venlo verlost Elias Sierra van Heracles Almelo

Elias Sierra kwam bij Heracles binnen als een veelbelovend Belgisch talent. Op 19-jarige leeftijd ruilde hij RC Genk in voor de Almelose eredivisionist. Met de komst van trainer John van den Brom was er geen plaats meer voor Sierra in de hoofdmacht van Genk, waar hij de jeugdopleiding had doorlopen.

Penaltyreeks

Bij Heracles slaagde Sierra er niet in te voldoen aan de verwachtingen. In anderhalf seizoen in de eredivisie kwam hij tot vijf basisplekken en zestien invalbeurten. In de Keuken Kampioen Divisie noteerde de Belg zeventien - korte - invalbeurten. Hoogtepunt was zijn optreden tegen Roda JC in het bekertoernooi, waarin hij als invaller de 1-1 scoorde. In de beslissende penaltyreeks in Kerkrade trof Sierra ook het net.