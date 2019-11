Waar blijft Mo Osman toch bij Heracles?

Na valse noot geeft Heracles het enige juiste antwoord

11 november Op het verkreukelde toegangsbewijs van RKC-Heracles staat met blauwe pen geschreven: ‘vechten boys’. Trainer Frank Wormuth kreeg het deze week in zijn handen gedrukt door een fan. Na de zeperd in Waalwijk was het antwoord krachtig: Heracles denderde over VVV-Venlo heen. Het werd 6-1.