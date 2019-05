Waar liggen de kansen en de gevaren voor Heracles tegen FC Utrecht?

In de play-offs voor Europees voetbal neemt Heracles het in de eerste ronde op tegen FC Utrecht. Waar valt er voor Heracles wat te halen? Op welke speler moet Heracles extra alert zijn? En wat zijn de krachten van het elftal van Dick Advocaat?

Advocaat heeft een organisatie neergezet

“We kwamen binnen met een groep die niet van ons is en waarvan je ook de mentaliteit niet kent. Er staat een goede groep, maar de eerste zes, zeven weken van het seizoen kun je selecteren. Als ik vanaf het begin hier was geweest, dan waren er een paar gesneuveld.” Uit deze woorden van Dick Advocaat tegenover De Telegraaf kun je zijn grootste kritiekpunt op de selectie van FC Utrecht opmaken: de mentale weerbaarheid.

“Je moet een bepaalde hiërarchie krijgen in je groep en je niet continu hoeven te ergeren aan jongens die niet zo graag willen”, aldus Advocaat, die vooral hamert op mentaliteit en hiërarchie, maar bij wie de defensieve organisatie ook een belangrijk stokpaardje is. Iets dat ook blijkt uit de cijfers. FC Utrecht hoort namelijk bij de onderkant als het gaat om aantal schoten tegen, terwijl er in de eredivisie geen enkel team is dat percentueel zo veel verdedigende duels wint. Niet voor niets staat Advocaat dan ook te boek als een pragmaticus.

Veel spelers, veel goede spelers

Dat Advocaat nooit zijn ‘eigen’ selectie heeft kunnen samenstellen, blijkt uit de aantal doelpuntenmakers-statistiek. Geen team zag dit Eredivisieseizoen namelijk zo veel verschillende spelers tot scoren komen als FC Utrecht (17); de laatste keer dat een ploeg meer verschillende doelpuntenmakers had was in het seizoen 2015/16 (AZ, 19). Enerzijds kenmerkt de statistiek de zoektocht van Advocaat naar zijn ideale 11, die graag vast houdt aan een kleinere kern van spelers, anderzijds geeft het ook de breedte van de selectie weer. FC Utrecht heeft zeer veel goede spelers, wat het niet gek maakt dat de selectie van Utrecht de meest waardevolle is in de eredivisie na de traditionele top 3 en AZ.

Kerk-alert

Het idee om tot kansen te komen bij FC Utrecht, is niet zo duidelijk te herkennen. Niet voor niets behoort Utrecht ook tot de onderkant van de eredivisie als het gaat om het creëren van kansen. Bij de ploeg van Dick Advocaat ligt in aanvallend opzicht de nadruk vooral op een aantal individuen.

Zo is rechtsback Klaiber een heel belangrijke speler in het aanvalsspel met zijn voorwaartse passing en voorzetten, terwijl Gavory, de back aan de andere kant, met zijn traptechniek erg waardevol is tijdens standaardsituaties. Van de aanvallers is Kerk de meest gevaarlijke speler. Gyrano Kerk ging dit Eredivisieseizoen 201 dribbels aan (91 succesvol): het meest van alle spelers in de Eredivisie en het hoogste aantal voor een speler van FC Utrecht sinds Dries Mertens in 2010/11 (212). Kerk was volgens de statistieken van Whoscored.com (Opta) de beste speler van FC Utrecht deze jaargang.

Data via Opta Sports