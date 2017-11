Waarom een ezel sneller een hamstringblessure oploopt dan een jaguar

ALMELO - Het rijtje hamstringblessures bij Heracles is langer dan normaal. Wat is de oorzaak, hoe voorkom je het en hoe herstel je van een kwetsuur aan deze 'ingewikkelde spier'? Bewegingsdeskundige Henk Kraaijenhof geeft antwoord.

Heracles-spelers Wouter Droste, Robin Pröpper en Brahim Darri kampen met een hamstringblessure. "Die blessures zijn heel vervelend", vindt trainer John Stegeman, die de hand in eigen boezem steekt. "Het is mijn verantwoordelijkheid. We hebben zaken op trainingen aangepast, maar het risico helemaal uitsluiten is lastig. Je zit vaak tegen het randje, soms op het randje en er zijn momenten dat je er overheen gaat. We hebben geen grote selectie, dus het liefst wil je altijd aan de veilige kant zitten. Aan de andere kant wil je beter worden en meer inhoud kweken."

Klassieker

Stegeman is lang niet de enige die met dit probleem te maken heeft. Veel prof- en amateurclubs worden in periodes overvallen door hamstringklachten. "Dat is niet zo gek", vindt Kraaijenhof, oud-trainer van onder anderen atletes Nelli Cooman en Merlene Ottey. "De hamstring is eigenlijk een klassieke sprintblessure. De spier wordt tijdens de sprint bij elke beweging onder hoogspanning opgerekt. Eén coördinatiefoutje door vermoeidheid of overbelasting en het kan misgaan."

Foute looptechnieken

Quote Doordat het spel sneller is geworden, moet je goed kunnen lopen. Daar schort het vaak aan Henk Kraaijenhof Vroeger hadden voetballers vooral last van blessures aan de knie, enkel en kuit, zegt Kraaijenhof. "Nu zie je de knie amper nog en is de hamstring er voor in de plaats gekomen. Doordat het spel sneller is geworden, moet je goed kunnen lopen. Daar schort het vaak aan: de looptechniek van veel voetballers is niet goed. Een hamstring scheurt eerder als je de spier niet op de juiste manier aanspant en ontspant. Niet iedere sporter is erop gebouwd om te sprinten. Er lopen op de wereld echt veel meer ezels rond dan soepele jaguars."

Verandering ondergrond

Ook de verandering van ondergrond kan tot hamstringkwetsuren leiden. Bij Heracles is er dit seizoen een nieuwe kunstgrasmat aangelegd in het stadion, waarop de selectie dagelijks traint. "Het is niet zo dat kunstgras of gras een probleem is. Het gaat om de overgang van het een naar het ander", zegt Kraaijenhof. "De coördinatie van de spieren wordt daardoor anders. Het verschil kan minimaal zijn, maar de hamstring is nou eenmaal heel gevoelig. Zaak is om ze te laten wennen."

Voorkomen

De grote vraag: hoe voorkom je hamstringklachten? "Door de spier niet te overbelasten", zegt Kraaijenhof. "Train zoveel als nodig, niet zoveel als mogelijk. Vaak wordt er gezegd: er moet vaker worden getraind, maar van twee keer trainen op een dag wordt een speler echt niet beter. Je kunt beter twee uur hard trainen en het lichaam daarna 22 uur rust geven. Feit is ook dat de ene speler na een training terugveert als bamboe, en de ander zit meteen in het rood, knapt als een rietstengel en komt niet meer overeind."

Quote Train zoveel als nodig, niet zoveel als mogelijk Henk Kraaijenhof

Volgens Kraaijenhof is er bovendien een heel simpel apparaat dat kan helpen. "Nederlandse clubs geven geld uit aan allerlei coole data-apparatuur, maar daar schieten ze uiteindelijk niets mee op. Het zou beter zijn om een klassiek apparaatje aan te schaffen dat meet of de hamstring geblesseerd is of gaat raken."

Oefeningen

Quote Niet alle voetballers gedragen zich als topsporters Henk Kraaijenhof En als je dan toch geveld bent, hoe herstel je dan? "Het is een ingewikkelde spier. Soms denk je dat je helemaal fit bent, maar gaat het toch fout", legt Kraaijenhof uit. "Het is belangrijk om goede oefeningen te doen, maar vaak schort het daar aan. Vaak zijn het geen oefeningen die de hamstring sterker maken tijdens een sprint. Ook belangrijk: rust. Een gezonde spier gaat niet kapot."