Waarom lukt Heracles Almelo niet wat Cambuur en Go Ahead zo makkelijk afgaat?

Weer een nederlaag, de zevende alweer van het seizoen. Natuurlijk: uit bij FC Utrecht mag je verliezen en de thuisploeg was de betere partij, maar Heracles was in de lege Galgenwaard zo dichtbij het eerste uitpunt sinds 21 augustus (uit bij Sparta) dat het toch bijzonder zuur voelde. Helemaal ook door de manier waarop. In de absolute slotfase kopte Adrian Dalmau de bal tegen Heracles-verdediger Mats Knoester aan. Via zijn neus vloog de bal achter uitblinker Janis Blaswich: 1-0.