Waarom tekent Frank Wormuth maar niet bij in Almelo?

Waarom duurt het zo lang voor er groen licht komt of dat er een intentie voor komend seizoen wordt uitgesproken? „Wat is lang?”, vraagt Tim Gilissen zich af. De technisch directeur van Heracles neemt er liever de tijd voor. „Af en toe moet je een beetje geduld hebben. De basis is positief, waar we naar kijken is of we een gezamenlijke ambitie kunnen realiseren. Hoe gaan we de uitdaging te lijf in een voetbalwereld die zo snel verandert?”