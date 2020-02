Waarom was Thomas Bruns bij Heracles goed en hopt hij sindsdien van club naar club?

Een vakantiehuisje op een Droompark, niet ver van Venlo. Het is de rest van dit seizoen de thuisbasis van Thomas Bruns. Vrolijk en vol in de zomer, in de winter wat troosteloos en bijna uitgestorven. Zijn vriendin en zoontje van vijftien maanden zijn achtergebleven in Wierden. Tien minuten verderop woont zijn grote vriend Bryan Linssen. Ze kennen elkaar al van Heracles en staan allebei onder contract bij Vitesse. Linssen is er basisspeler, Bruns is toe aan zijn derde huurperiode, dit keer bij VVV. „Dankzij Bryan voelde ik me snel thuis, we zoeken elkaar veel op.”