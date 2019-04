Wat kan er nu beter bij Heracles tegen Feyenoord?

Dominant zonder bal

Ook zonder merendeel van het balbezit te hebben kan je domineren. Heracles had in de heenwedstrijd veel minder vaak de bal, maar bepaalde in het eerste uur de ruimtes op het veld waar gevoetbald werd. Feyenoord werd tot aan het middenveld de vrijheid geschonken om te voetballen, maar de vrije man werd verder op het veld weinig gevonden. Hierdoor was het vooral een (oud)-Hollands recept: balbezit zonder gevaar. Tot aan het eerste doelpunt schoot Feyenoord slechts twee keer op het doel vanuit het 16-metergebied via Tonny Vilhena.

Wat ging er toen mis?

Wie speelden er toen?

Wat moet anders voor een resultaat?

Feyenoord (uit) is al lang een angstgegner voor Heracles. Feyenoord verloor slechts één van de achttien thuiswedstrijden tegen Heracles Almelo in de Eredivisie (W14, G3) en won de laatste vier thuisduels met de Almeloërs in de competitie. Daarnaast is Heracles van alle teams die sinds de komst van Giovanni van Bronckhorst elk seizoen Eredivisie gespeeld hebben, de enige ploeg die niet van Feyenoord wist te winnen in deze periode (G1, V6). Als Heracles defensief hetzelfde kan brengen als in de heenwedstrijd, wederom geduldig kan zijn en de eindpass beter is, zal de ploeg behoorlijk wat kansen krijgen tegen Feyenoord. De Rotterdammers behoren namelijk tot de middenmoot als het gaat om schoten incasseren. De belangrijkste speler als het gaat om aanvallende output, Brandley Kuwas, zal dan meer thuis moeten geven. Feyenoord is de enige ploeg waartegen Brandley Kuwas nog nooit direct betrokken was bij een doelpunt in Eredivisieverband (6 wedstrijden, 6 keer verloren).