Wedstrijd Go Ahead Eagles - Telstar in het stadion van Heracles

Ballen Verstand ‘De accommoda­tie van FC Twente in Hengelo kan echt niet meer’

5 februari ENSCHEDE/ALMELO - Er is haast bij geboden, want Heracles is al onderweg naar Limburg waar vrijdagavond de kraker wacht tegen Fortuna Sittard. Kraker? Jazeker, want Fortuna en Heracles behoren in 2021 tot de best presterende ploegen van de eredivisie.