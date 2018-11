Weer pijnlijke uitnederlaag voor Heracles, Fortuna met 3-0 te sterk

Heracles begon met vijf verdedigers in Sittard. Stephen Sama, Dario van den Buijs en Maximilian Rossmann vormden het centrale trio. Lennart Czyborra en Tim Breukers stonden diep als Heracles in aanval was. Met deze formatie begon Heracles goed. Het kreeg de eerste kans van de wedstrijd via Kristoffer Peterson, maar de Zweed schoot naast. Via Lazaros Lamprou kreeg Fortuna even later ook een kans om de score te openen, maar Janis Blaswich redde goed. Diezelfde Blaswich veroorzaakte na een kwartier spelen een strafschop. Die werd benut door Mark Diemers.

Hoekschop

Dubbele wissel

Frank Wormuth greep in de rust in, door Osman in te brengen voor Sama. Ook Kuwas ging naar de kant, Jesper Drost verving hem. Door die wissels ging Heracles weer in het vertrouwde systeem spelen en daarin kreeg het gelijk kansen. Vooral Peterson werd gevaarlijk. Hij gaf Dalmau een grote kans, maar de Spanjaard miste zijn voorzet net. De Zweed beloonde zijn eigen acties niet, want hij schoot telkens hoog over. Fortuna scoorde bij de tweede kans na rust via Ahmed El Messaoudi. In een klutssituatie scoorde invaller Vincent Vermeij nog bijna de 3-1, maar een eretreffer was niet voor Heracles weggelegd.