Weghorst na 5-0 zege op Heracles: ‘Een van onze mindere wedstrijden’

Heracles mist type Weghorst in de ploeg

8 december ALMELO - Wat Heracles moet doen tegen de huidige nummer 2 AZ? ,,Strijden in ieder geval’’, vindt Stegeman. ,,Dat wil je elke week, maar soms gebeurt het onvermijdelijke, zoals vorige week tegen Willem II. Die wedstrijden zitten er tussen, we lieten het gebeuren, gingen niet in verzet. Op die momenten hoop je dat er spelers opstaan die de ploeg bij de hand nemen.’’