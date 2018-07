Weghorst voor het eerst trefzeker namens Wolfsburg

Adrián Dalmau meldt zich in Almelo

9 juli ALMELO - Adrián Dalmau, de nieuwe spits van Heracles Almelo, is maandagmorgen voor het eerst op de training bij zijn nieuwe club in actie gekomen. Dalmau kwam tot eind juni nog in actie bij zijn oude club, Villarreal, waardoor hij wat langer vrijaf kreeg dan de overige spelers.