Wel de complimenten, niet de volgende bekerronde voor Heracles: ‘Een nederlaag met perspectief’

podcast ‘Brama en Van der Water staan symbool voor het voetbal­jaar 2020'

25 december ALMELO/ENSCHEDE - Wat een jaar was 2020. FC Twente had zonder corona maar zo in gevaar kunnen komen, maar beleeft nu mooie tijden. Heracles had het de afgelopen weken zwaar, maar kreeg net voor het einde weer wat kleur op de wangen.