Wereldgoal Pröpper was 'slechte voorzet'

“Hij raakte de bal helemaal verkeerd. Dat gaat-ie straks nog wel vertellen. Of wil je nu wat anders zeggen?”, vroeg doelman Sergio Padt met een knipoog aan Pröpper. Die beaamde direct: “Het was een slechte voorzet.”

Pröpper wilde Vermeij in stelling brengen bij de tweede paal. Maar in plaats daarvan viel de bal, via de binnenkant van de paal, binnen. Het leverde Heracles alsnog een punt op. “De eerste helft was waardeloos. Als je zo terugkomt, is dat alleen maar mooi. Ik ben er blij mee”, vertelde Pröpper. “Iedereen zei al: heb je geoefend op zo’n voorzet?”