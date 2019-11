Wervelend Heracles walst over armoedig VVV-Venlo heen: 6-1

ALMELO - Heracles had zaterdagavond wat recht te zetten na de zeperd van vorige week in Waalwijk en deed dat ook. Met overmacht won de thuisploeg van VVV-Venlo: 6-1. Cyriel Dessers scoorde drie keer en gaf twee assists, maar de mooiste goal van de avond was van Silvester van der Water.

De thuisploeg verloor vorige week nog kansloos van hekkensluiter RKC, dat nog niet een keer had gewonnen dit seizoen. ‘Het was een mentale kwestie’, zei trainer Frank Wormuth. Hij hoopte op een reactie thuis tegen VVV-Venlo. Die kreeg hij en hoe. Het elftal van de worstelende trainer Robert Maaskant kreeg werkelijk geen poot aan de grond in Almelo.

De thuisploeg ging voortvarend van start en had al in het eerste kwartier op ruime voorsprong kunnen komen: Mats Knoester schoot van dichtbij naast en ook Cyriel Dessers kopte naast. Er was maar een team dat voetbalde op Erve Asito. Na twintig minuten had Heracles 70% balbezit en zes keer een schot op doel geschoten, VVV geen enkele keer.

Merkel

Alexander Merkel opende in de 23e minuut de score na goed voorbereidend werk van Dessers. Het was zijn eerste doelpunt in dienst van Heracles. De tweede Almelose goal was er eentje om voor te gaan staan en te klappen. Na een mooie combinatie met Navajo Bakboord, ramde aanvaller Silvester van der Water zijn vijfde van het seizoen hard in de kruising.

Na rust mocht Dessers het zelf doen, na een strakke voorzet van Lennart Czyborra werd het 3-0. Maar het was nog niet klaar, na een uurtje spelen werd het ook 4-0. Dessers kopte richting goal na een mooie voorzet van Dabney Dos Santos, Mauro Junior gaf het laatste tikje. Het prijsschieten ging door, niet veel later was het opnieuw Dessers: 5-0.