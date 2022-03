Wie gaat bij Heracles de doelpunten maken nu de beslissende fase eraan komt? De cijfers bieden weinig houvast

De tragiek van de improductiviteit zit voor een groot deel verpakt in het verhaal van de twee clubtopscorers. De één, Delano Burgzorg, werd in de winterstop verkocht aan Mainz. Een bewuste keus van de club. De ander, Kaj Sierhuis, is na een kruisbandblessure in alle stilte vertrokken uit Almelo. Dat is pure pech. Bij hun afscheid stonden ze beiden op vier treffers. Dat die score eind maart nog altijd niet is geëvenaard, dat is veelzeggend.