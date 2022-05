Wie gaat de goals maken bij Heracles? De ploeg heeft er vier nodig in return tegen Excelsior

Eén keer is het Heracles dit seizoen gelukt om er vier te maken in één wedstrijd. Daarvoor moeten we alleen wel ver terug, naar zaterdagavond 18 december om precies te zijn. Toen werd het 4-2 tegen FC Groningen. De scherpschutter met twee treffers van die avond, Orestis Kiomourtzoglou, is al weken geblesseerd. Aan 4-2 heeft Heracles in de return tegen Excelsior overigens niets. De ploeg moet veel scoren en achterin de nul houden. Ook dat laatste wordt nog een heel karwei als je naar het defensieve broddelwerk van de laatste weken kijkt.