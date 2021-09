Wie heeft zich niet verbaasd over deze foto’s en: hoe gaat het nu met plank Sierhuis?

Ondernemer en oud-bestuurs­lid Heracles Wim Samsen overleden

7 september ALMELO - Ondernemer Wim Samsen, voormalig bestuurslid van Heracles, is overleden. Samsen nam vorig jaar juni na 14 dienstjaren in het bestuur afscheid van de Almelose profclub. Hij was jaren eigenaar van matrassenfabriek Eastborn in Vroomshoop.