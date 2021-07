Wie kent wie nog in de stadions? Heracles-speler Schoofs: ‘Ik moest me voorstellen aan de fans’

Mats Knoester terug van vakantie: Verdediger Heracles naar jeugd EK

24 mei ALMELO - Heracles-verdediger Mats Knoester is alsnog opgenomen in de selectie van Jong Oranje, dat later deze maand verder gaat met het Europees kampioenschap. Knoester is opgeroepen, nadat Noa Lang, Deyovaisio Zeefuik (niet fit) en Ludovit Reis (clubverplichtingen) af zijn gevallen.