Wie kunnen er nog meer scoren bij Heracles, behalve Dessers?

De trainer somt op: „In Emmen scoorden we niet, tegen Feyenoord maakte verdediger Rossmann er twee. Tegen Willem II scoorden we niet, tegen Fortuna maakte Dessers er twee, VVV verloren we, tegen Ajax scoorde Dessers.” Met een lach: „ Vorige week tegen ADO bleef het 0-0, dus zou Dessers het weer moeten doen.”

Delano Burgzorg scoorde sinds zijn komt in januari nog niet, Silvester van der Water heeft het moeilijk en zit op de bank. Mauro Junior wil graag, maar wist in 2020 het net ook nog niet te vinden. „We trainen er permanent op”, zegt Wormuth. „Het is onze grootste uitdaging: hoe gaan zij scoren?”

De druk op de aanvallers wordt steeds groter, weet Wormuth. „Hoe langer ze niet scoren, hoe hoger die wordt. Maar nu ligt er ook veel druk op Dessers. Als hij het niet doet, wie dan wel? Dus we proberen andere manieren te vinden. Er is overigens niemand die niet wil scoren.”

Blessure

Heracles kan nog altijd niet beschikken over aanvoerder Robin Pröpper, die herstellende is van een operatie aan zijn knie. Maximilian Rossmann neemt zijn plek opnieuw in. Terug van weggeweest is rechtsback Tim Breukers. Hij was ziek tijdens het uitduel tegen ADO Den Haag.