Wie schiet er uit zijn slof bij Heracles? Ploeg heeft grootste zege van het seizoen nodig

‘Schaam je kapot’ zingen fans van Heracles: ploeg verliest van Sparta en moet nacompeti­tie in

ALMELO - Wat een deceptie en wat een teleurstelling. Heracles is nog altijd niet zeker van nog een seizoen eredivisie. De ploeg gaat na de nederlaag tegen concurrent Sparta de nacompetitie in. De spanning is in Almelo dus nog lang niet voorbij. Eindstand: 1-3.

15 mei