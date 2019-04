Winnen in De Kuip? Met een beetje lef kan Heracles dat

"Feyenoord heeft meer individuele kwaliteit dan wij, maar het is niet per se een beter team", zegt aanvoerder Tim Breukers. "Wij hebben dit seizoen laten zien dat we wel wat kunnen tegen goede ploegen." Heracles speelde de eerste wedstrijd gelijk tegen Ajax in de Arena, won thuis van de koploper en versloeg AZ in het eigen Polman Stadion. "Wij spelen in De Kuip op de counter, net als Willem II en NAC vorige week bij ons. Tegen Feyenoord zijn wij de ploeg die geduld moet hebben."