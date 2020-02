Wissel van veld komt Heracles 2 goed uit

Vanwege het slechte weer werd voor de tweede helft van het duel uitgeweken naar een ander veld. Die wissel pakte goed uit voor Heracles. Teun Bijleveld maakte aan het begin van de tweede helft de 0-1, even later werd het via Adrian Szöke 0-2. Het hoger geklasseerde FC Groningen kwam nog terug tot 1-2, maar Heracles trok de zege over de streep. De ploeg haalde tien punten uit vijf duels en staat bij de bovenste teams in de kampioensgroep voor reserveteams.