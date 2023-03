Wisselspelers zetten Heracles Almelo op goede spoor tegen laagvlieger TOP Oss

Het Osse Kuipje. De haast sympathieke bijnaam van het stadion van de betaald voetbalorganisatie TOP Oss. Drie tribunes, die plaats bieden aan 4561 toeschouwers. Tien procent daarvan was vrijdagavond voor rekening van de bezoekende ploeg, waar de 450 meegereisde Heraclieden voor het meeste vuurwerk zorgden. Het gezang, geklap en de toejuichingen inspireerde de Almelose formatie allerminst in het duel tegen de nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie. Het vertoonde spel in de eerste helft was om niet vrolijk van te worden.

En dat tegen een gehavende tegenstander. TOP Oss moest het doen zonder de dit seizoen in de ploeg teruggekeerde Kay Tejan, vooraf nog door Heracles-trainer John Lammers geprezen om zijn kwaliteiten. Na een avontuur bij het Moldavische FC Sheriff is de Amsterdammer weer terug in Brabant, waar hij in zes wedstrijden goed was voor twee doelpunten en twee assists. Heracles had weinig te duchten van hem, want zijn naam ontbrak op de spelerslijst. Een blessure hield Tejan aan de kant, net als TOP Oss-aanvoerder Rick Stuy van den Herik.

Vrolijk rondtikken

De Almeloërs wisten in de eerste 45 minuten echter niet te profiteren van de afwezigheid van deze twee bepalende spelers. Heracles speelde ronduit slordig, kreeg maar geen grip op het spel en zag de tegenstander de bal vrolijk rondtikken. Gelukkig voor de bezoekers leidde dit niet tot gevaarlijke momenten in het doelgebied van keeper Michael Brouwer.

Pas na iets meer dan een kwartier voetballen liet Heracles zich zien. Een beetje. Nikolai Laursen tekende voor de eerste kans van de wedstrijd, maar zijn inzet werd gekeerd door de Osse doelman. De rebound van Marco Rente ging rakelings over. De gelegenheidsrechtsback van Heracles vuurde drie minuten voor het rustsignaal een voorzet af, die eindelijk eens aankwam bij een ploeggenoot. Lucas Schoofs wist de bal op doel te koppen, maar het leverde slechts een corner op.

Pinchhitter Cicilia

Dat het in de tweede helft anders moest, had iedereen wel gezien in het Frans Heesen Stadion. Lammers liet spits Samuel Armenteros, ongelukkig in z’n acties, achter in de kleedkamer. Net als middenvelder Thomas Bruns. Zijn vervanger van Marko Vejinovic, die van Armenteros Rigino Cicilia. De boomlange pinchhitter, stelde niet teleur. Nog geen vijf minuten in het veld opende hij - ietwat gelukkig - de score. Via de rug van een tegenstander verdween de bal in de bovenhoek: 1-0 voor Heracles.

Alsof een last van de ploeg was gevallen, ging Heracles vol energie op jacht naar de tweede treffer. Nadat Laursen eerst nog keihard tegen de lat had geschoten, knikte de Deen even later een hoekschop van Vejinovic op fraaie wijze in het doel. In de 61ste minuut herhaalde Laursen dat kunstje. Ditmaal kwam de voorzet van Emil Hansson, die daarmee voor alweer zijn zestiende (!) assist tekende. Samen met vijftien doelpunten is de Zweed de meest rendabele speler van de eerste divisie.

Smetje op de avond was de tegentreffer die TOP Oss in het laatste kwartier wist te scoren, nadat de Almelose storm even wat was gaan liggen. Na drie ‘clean sheets’ op rij moest doelman Brouwer weer eens een bal uit het net halen. Lang hoefde Heracles niet te mokken, want met het vierde doelpunt van de avond krikte Vejinovic het doelsaldo nog verder op. In de laatste minuut van de extra tijd zorgde Laursen nog voor de 5-1, uit weer een corner van Vejinovic. In de titelstrijd met PEC Zwolle zou dat doelsaldo wel eens beslissend kunnen zijn.