Wordt het een roemloos afscheid of maakt Van der Water alsnog het verschil?

Enquête onder fans Heracles: meerder­heid blijft club trouw na coronacri­sis

5 januari ALMELO - In hoeverre ben je, zoals je er nu in staat, bereid om jouw seizoenkaart te verlengen na dit seizoen? Die vraag legde de clubleiding van Heracles de supporters voor in een enquête. Van de 627 deelnemers zegde 62% procent toe het abonnement te verlengen.