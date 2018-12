Wormuth: 'Als het niet loopt moet je terug naar de basis'

Hoe gaat het de week na de ruime nederlaag uit bij Fortuna Sittard?

"Beter, ik ben gereset, dat zijn we allemaal. We hebben een dag na de wedstrijd gezegd dat we opnieuw zouden beginnen deze week. Niet meer praten over wat er is geweest. Er is heel goed getraind, de intensiteit en het tempo lagen hoog. Er was plezier en focus. Het was mooi om te zien. Ik heb nog wel gevraagd: 'Waarom laten jullie dit niet in de wedstrijd zien?"