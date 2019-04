Wormuth blij met strijdend Heracles: ‘Had ook 0-6 kunnen worden’

Wormuth was tevreden met het spel van zijn ploeg. ‘‘We waren veel aan de bal, maar door fouten komt Willem II op voorsprong en wordt het zelfs 0-3. Ik moet mijn ploeg complimenten geven dat ze nog terug zijn gekomen. Het had ook zomaar 0-6 of 0-7 kunnen worden.’’

Collega-trainer Adrie Koster zag dat Heracles moeite had met de speelwijze van zijn ploeg. ‘‘Heracles-uit is niet de makkelijkste wedstrijd. Daarom hadden we een bepaalde tactiek die goed uitpakte. Ik ben blij met de overwinning, alleen niet met de manier waarop. Dat het nog spannend werd, was de verdienste van Heracles. Maar we zijn gelukkig overeind gebleven.’’