Wormuth: ‘De spelers zaten maandag nog op de bus’

ALMELO - Heracles won in de competitie nog nooit uit van AZ. Zondag treffen de ploegen elkaar in het stadion van ADO Den Haag. Trainer Frank Wormuth heeft goede hoop: „Dat moeten we dan maar eens veranderen.”

Maar hoe kan Heracles winnen van de ploeg die donderdag Feyenoord in De Kuip met 3-0 versloeg en derde staat in de competitie?

„Als we zo lang mogelijk de nul houden, is de kans groter dat we punten pakken”, zegt trainer Frank Wormuth. „Misschien denken zij tegen het einde van de wedstrijd aan het Europese duel tegen Manchester United, een paar dagen later. Dat ze niet geblesseerd willen raken, omdat ze dat duel heel graag willen spelen. Onbewust kan dat zo zijn. Kan, het wil niet zeggen dat het gebeurt.”

Wat verwacht je?



„Dat ze zo snel mogelijk willen scoren en de overwinning willen veilig stellen.”

Was het lastig om je eigen ploeg weer met beide benen op de grond te krijgen na de uitzege op FC Twente?

„Ja, de spelers zaten maandag nog steeds op de spelersbus volgens mij. Ik zag het aan hun ogen en de houding op de training dat ze nog niet terug op aarde waren. Dinsdag was de intensiteit op de training hoog, woensdag waren we vrij en donderdag had ik het gevoel dat iedereen er weer was. Dat is prima, jonge spelers moeten ook genieten van die momenten.”

Geef de zege extra zelfvertrouwen voor de tweede moeilijke uitwedstrijd op rij?

„Ik heb gezegd dat ze het goede gevoel mee moeten nemen. Maar er waren jonge spelers die de eerste helft tegen Twente niet goed speelden en onzeker waren. Voor de wedstrijd kregen ze een filmpje te zien van supporters. Dat hielp heel erg, maar maakte de druk voor de jonge spelers ook groot. Ik heb gezegd: als je hard werkt en weer gaat voetballen is er niets om bang voor te zijn. Weer gaan voetballen en blijven vechten. Ik zeg steeds dat alleen als we honderd procent geven, we goed genoeg zijn voor de eredivisie. We hebben geen spelers die een wedstrijd alleen kunnen beslissen, zoals Brandley Kuwas vorig jaar. We moeten het als team doen.”