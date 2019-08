Wormuth: ‘Die arme kip wilde gras eten, maar dat kon niet’

Fans Heracles bekogelen veld met eieren en laten een kip los tijdens duel tegen Heerenveen

12:57 ALMELO - Een gedeelte van de aanhang van Heracles Almelo heeft zich zondagmiddag van hun slechtste kant laten zien. Het duel tegen Heerenveen, dat enkele minuten onderweg was, werd bruut verstoord toen het veld werd bekogeld met tientallen eieren. Even later lieten de fans zelf een kip over het veld lopen.