Wormuth en Van der Water balen van arbitrage: ‘De VAR kent de regels niet, dit is ongelofelijk’

SITTARD – Heracles-aanvaller Silvester van der Water leek zondagmiddag hard op weg om matchwinner te worden in het uitduel bij Fortuna (1-1,red.). Hij scoorde na een uur spelen zijn eerste goal in de eredivisie en dat leek genoeg te zijn, maar in de slotfase ging het alsnog mis. De VAR eiste wederom een grote rol op. Ook zijn trainer Frank Wormuth kon de beslissingen van de arbitrage moeilijk accepteren.

De VAR keurde in de eerste helft om een discutabele reden een treffer van Heracles af. In de slotminuut kende de VAR een strafschop toe aan Fortuna, waardoor het in 1-1 eindigde. Van der Water had geen goed woord over voor de VAR. ,,De VAR is totale onzin. Bij de goal die hij afkeurt van ons is helemaal niets aan de hand. Echt belachelijk”, klinkt het teleurgesteld.

Black Friday

Wormuth vroeg zich zelfs hardop af waarom scheidsrechters nog nodig zijn in het voetbal, als het op deze manier moet. ,,De scheidsrechter had een Black Friday vandaag. De VAR kent de regels niet. Dit is ongelooflijk. Soms is het beter om voetbal te spelen zonder scheidsrechter”, aldus Wormuth, die ook baalde van de manier waarop zijn eigen ploeg met de vele kansen omging. ,,Scoor je hier drie of vier doelpunten, dan gaat het helemaal niet over de arbitrage. Daar begint het mee en dat mogen we onszelf aanrekenen.”

Eerste doelpunt

Ondanks die gemiste kansen, zette Van der Water Heracles in de tweede helft alsnog op voorsprong. Hij bekroonde een fantastische bal van Mo Osman tot assist. ,,Ik zei Mo in de rust al dat hij de bal er eens overheen moest leggen. Dat deed hij perfect. Ik zag de keeper komen en kon er gelukkig langs. Het geeft een lekker gevoel om mijn eerste goal in de eredivisie te maken. Daar ga ik heus even van genieten, maar nu overheerst vooral frustratie.”