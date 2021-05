Wormuth: ‘FC Twente heeft op papier makkelijkste tegenstanders’

KNVB heeft goede hoop: Publiek bij derby FC Twen­te-Heracles

6 april ENSCHEDE/ALMELO - Is er bij de tweede Twentse derby van dit seizoen publiek in De Grolsch Veste? Die kans is groot. De KNVB hoopt dat er eind april weer supporters kunnen worden toegelaten bij de wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.