Wormuth: ‘Genoeg kansen, maar geen goals’

Heracles wacht in eigen huis nog altijd op de eerste goal van dit seizoen. Net als tegen Heerenveen lukte het ook zondagavond niet om tegen PSV de ban te breken. Na drie duels staat Heracles op één goal, vorige week tegen Fortuna Sittard gemaakt door Sylvester van der Water. ,,We moeten een oplossing zien te vinden voor de laatste fase voor het doel", aldus Wormuth, die zijn gehele voorhoede van vorig seizoen in de zomer zag vertrekken.

Dreigend

Tegen PSV was Heracles meerdere keren dreigend. Kansen kreeg de ploeg ook, maar PSV bleek een stuk effectiever zondagavond. Desondanks was Wormuth een tevreden coach na afloop. ,,Ik ben trots op mijn ploeg. We hebben niet tegen zomaar een ploeg gespeeld, maar tegen PSV. Toen ik voor de wedstrijd de bank van PSV zag, dacht ik: al die reserves zouden bij ons in de basis staan. We speelden vanavond met zeven spelers die jonger zijn dan 22 jaar. Dan vind ik het heel knap hoe we voor de dag zijn gekomen.”